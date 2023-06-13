Сериал "Библиотекарь" откроет V фестиваль сериалов "Пилот"

V российский фестиваль сериалов "Пилот", который пройдет в городе Иваново 22-25 июля, объявил состав жюри. Также представлены сериалы открытия и закрытия смотра.

© Российская Газета

Председателем жюри в этом году стал российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк. Обладатель свыше 20 различных отраслевых премий и наград, а также лауреат Государственной премии России, он является создателем культового сериала "Ликвидация", ставшего одним из самых популярных проектов российского телевидения. Урсуляк также работал над сериалами "Тихий Дон", "Жизнь и судьба", фильмами "Праведник", "Сочинение ко дню победы" и другими.

Видео дня

Также в жюри вошли российский продюсер и медиаменеджер Сергей Титинков, с 2007 года занимающий пост директора Дирекции кинопоказа Первого канала и создавший более 60 фильмов; сценарист, драматург Илья Тилькин ("Сталинград", "Тихий Дон", "Ненастье", "Сердце Пармы"); актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, шоураннер, продюсер, режиссер Дарья Мороз ("Содержанки", "Медиатор", "Угрюм-река") и актриса театра и кино Анна Банщикова ("Ищейка", "За полчаса до весны").

Профессиональное жюри выберет победителей в номинациях "Лучший пилот сериала", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", а также "Лучший актер сериала" и "Лучшая актриса". Кроме того, в этом году на фестивале появятся номинации "Лучший актерский ансамбль" и "Самый ожидаемый сериал", а в рамках церемонии открытия будет вручен специальный приз - "Лучший шоураннер". Второй главной наградой фестиваля является приз "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей" - победителя определят жители Иваново путем голосования на показах.

В основной конкурсной программе этого года 20 премьерных российских сериалов. Откроет фестиваль сериал "Библиотекарь" по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. Городское фэнтези с Никитой Ефремовым в главной роли расскажет историю актера-неудачника, который оказывается втянут в череду опасных мистических событий. В сериале также снялись Андрей Мерзликин, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник и другие. Режиссер Игорь Твердохлебов ("Триггер", "Мажор"). Проект создан компанией "ВайТ Медиа" по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке "НМГ Студии". Премьера проекта состоится в июне 2023 года эксклюзивно на сервисах more.tv и Wink, телепремьера пройдет в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году.

На закрытии фестиваля зрители увидят новый проект Первого канала - сериал "Охота на Бизона" с Сергеем Безруковым в роли упрямого и принципиального следователя, который расследует убийство манекенщицы. В сериале также снимаются Александр Яценко, Владимир Стеклов, Айсель Прат, Лика Маркелова и другие, режиссер Сергей Чекалов ("По ту сторону смерти"), производство "Мармот-фильм" по заказу АО "Первый канал".