Настя Бэдбарби сняла собственный мини-сериал

Настя Бэдбарби, участница XO Team, сняла мини-сериал «Куски» и исполнила в нем главную роль.

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«Куски» — это альманах, в котором каждый эпизод рассказывает часть интригующей истории о человеческих страхах и взаимоотношениях, оставляя большое пространство для интерпретаций зрителей.

Истории не связаны между собой, их объединяют актерский состав и отсутствие классической структуры развития сюжета — здесь нет финала, зритель волен сам выбрать, как именно продолжиться жизнь персонажей после того, как погаснет экран.

Блогерша появилась в первой серии под названием «Куклы BadBarbie», где сыграла Настю, которая живет две жизни: одну, реальную, где она самая обычная девчонка с прыщами, вредными привычками и лишним весом, и другую — виртуальную, где с грамотно отфотошопленных кадров смотрит идеальная длинноногая блондинка БэдБарби, обещающая всем девочкам толпы подписчиков и сотни лайков.

И магия действительно работает, ведь Настя знакомится с красавчиком, он без ума от девушки на фото и настаивает на встрече. Настя решает привести себя в форму в кратчайшие сроки, с чем ей помогают ее друзья Чана и Макс, но в итоге даже достигнутого результата оказывается недостаточно для того, чтобы впечатлить токсичного кавалера.