Настя Бэдбарби сняла собственный мини-сериал
Настя Бэдбарби, участница XO Team, сняла мини-сериал «Куски» и исполнила в нем главную роль.
«Куски» — это альманах, в котором каждый эпизод рассказывает часть интригующей истории о человеческих страхах и взаимоотношениях, оставляя большое пространство для интерпретаций зрителей.
Истории не связаны между собой, их объединяют актерский состав и отсутствие классической структуры развития сюжета — здесь нет финала, зритель волен сам выбрать, как именно продолжиться жизнь персонажей после того, как погаснет экран.
Блогерша появилась в первой серии под названием «Куклы BadBarbie», где сыграла Настю, которая живет две жизни: одну, реальную, где она самая обычная девчонка с прыщами, вредными привычками и лишним весом, и другую — виртуальную, где с грамотно отфотошопленных кадров смотрит идеальная длинноногая блондинка БэдБарби, обещающая всем девочкам толпы подписчиков и сотни лайков.
И магия действительно работает, ведь Настя знакомится с красавчиком, он без ума от девушки на фото и настаивает на встрече. Настя решает привести себя в форму в кратчайшие сроки, с чем ей помогают ее друзья Чана и Макс, но в итоге даже достигнутого результата оказывается недостаточно для того, чтобы впечатлить токсичного кавалера.
В сериале также снялись популярные блогеры Чана, Макс Немцев и Роман Гриценко.
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