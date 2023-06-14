Сериал «Зимородок» покажут в России

«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он постоянно ходит на вечеринки и заводит себе новых девушек, вообще не думая о своём будущем. Поведение Ферита огорчает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу. Однажды тот понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту. Выбор падает на девушку по имени Сейран (Афра Сарачоглу), которой предстоит «наставить Ферита на истинный путь».