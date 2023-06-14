The Weeknd назвали извращенцем из-за сериала "Кумир"
Зрители назвали канадского поп-певца Эйбела Тесфайе, более известного как The Weeknd, извращенцем из-за сексуальной сцены в раскритикованном сериале HBO «Кумир». Об этом сообщает Page Six.
После выхода нового эпизода сериала интернет-пользователи раскритиковали Тесфайе из-за непристойной сцены с участием его персонажа, клубного магната по имени Тедрос. Некоторые зрители отмечали, что они потеряли уважение к артисту и никогда не увидят его прежним после этого.
По сюжету персонаж The Weeknd говорит героине, роль которой исполнила франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, «растянуть эту крошечную вагину», засовывая пальцы в рот.
Сам певец отметил, что в сцене «нет ничего сексуального», а его персонаж показан как человек с психическими проблемами.
«Он презренный, психопат — зачем приукрашивать это? В нем нет ничего действительно таинственного или гипнотизирующего. И мы сделали это намеренно с его внешностью, его одеждой, его волосами — этот парень придурок», — прокомментировал Тесфайе своего персонажа.