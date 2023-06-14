The Weeknd назвали извращенцем из-за сериала "Кумир"

«Он презренный, психопат — зачем приукрашивать это? В нем нет ничего действительно таинственного или гипнотизирующего. И мы сделали это намеренно с его внешностью, его одеждой, его волосами — этот парень придурок», — прокомментировал Тесфайе своего персонажа.