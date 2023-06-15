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Зрители разглядели забавный киноляп с боксом в советском кинофильме «Шерлок Холмс»

Экранизация "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" признана лучшей в мире. Но и в этом шедевре есть киноляп, пишет Спорт24.

Зрители разглядели забавный киноляп в советском «Шерлоке Холмсе»
© Кадр из сериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

В начале фильма герои знакомятся как соседи. Не подозревая о профессии Холмса, доктор считает его преступником и вызывает на боксерский бой.

Начинается поединок. В эту секунду в комнату приходит хозяйка квартиры — миссис Хадсон и спрашивает о руке Ватсона.

"— Мистер Холмс, вы не забыли, что у доктора ранена рука.— Вы не наблюдательны, миссис Хадсон. Я ни разу не пустил в ход левую. Поэтому шансы равны".

Но за пару секунд до этого зритель видит, как Холмс боксирует обеими руками.

Этот киноляп — отличная проверка фанатов фильма не внимательность.

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