Вышел шестой сезон сериала «Чёрное зеркало»

15 июня на Netflix состоялась премьера шестого сезона сериала «Чёрное зеркало». Все пять эпизодов уже доступны для просмотра с русскими субтитрами. Как и всегда, каждая серия рассказывает свою, отдельную историю.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

В шестом сезоне «Чёрного зеркала» сыграли Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Зази Битц («Джокер»), Джош Хартнетт («Перл-Харбор»), Аарон Пол («Во все тяжкие») и многие другие звёзды.