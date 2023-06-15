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Вышел шестой сезон сериала «Чёрное зеркало»

15 июня на Netflix состоялась премьера шестого сезона сериала «Чёрное зеркало». Все пять эпизодов уже доступны для просмотра с русскими субтитрами. Как и всегда, каждая серия рассказывает свою, отдельную историю.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

В шестом сезоне «Чёрного зеркала» сыграли Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Зази Битц («Джокер»), Джош Хартнетт («Перл-Харбор»), Аарон Пол («Во все тяжкие») и многие другие звёзды.

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия. По словам создателя сериала Чарли Брукера, все сюжеты объединяет лишь едкая сатира на образ жизни современного общества.

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