Критики приняли сериал «Секретное вторжение» без восторгов

На днях спало эмбарго на публикацию рецензий сериала «Секретное вторжение» от Marvel Studios. Проект приняли смешанно, отмечая как слабые, так и сильные стороны проекта.

© Чемпионат.com

Но вот на сайте Rotten Tomatoes, например, у шоу всего 69% свежести. Этот показатель — самый маленький среди всех сериалов Marvel Studios. На Metacritic проект собрал 67 баллов из 100.

Критикам понравились главные актёры, а особенно выделяют Эмилию Кларк, Бена Мендельсона и Сэмюэля Л. Джексона. Также оценили атмосферу и приземлённость всего шоу по сравнению с другими фильмами и сериалами Marvel Studios. Под критику попали слабые сюжетные повороты и скучность шоу в целом. Также некоторые не видят в проекте триллера.

Важно отметить, что критикам дали посмотреть лишь два эпизода, поэтому впечатления основаны исключительно на них.