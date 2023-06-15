$84.32+0.6891.07+0.68

Критики приняли сериал «Секретное вторжение» без восторгов

На днях спало эмбарго на публикацию рецензий сериала «Секретное вторжение» от Marvel Studios. Проект приняли смешанно, отмечая как слабые, так и сильные стороны проекта.

Критики приняли сериал «Секретное вторжение» без восторгов
© Чемпионат.com

Но вот на сайте Rotten Tomatoes, например, у шоу всего 69% свежести. Этот показатель — самый маленький среди всех сериалов Marvel Studios. На Metacritic проект собрал 67 баллов из 100.

Критикам понравились главные актёры, а особенно выделяют Эмилию Кларк, Бена Мендельсона и Сэмюэля Л. Джексона. Также оценили атмосферу и приземлённость всего шоу по сравнению с другими фильмами и сериалами Marvel Studios. Под критику попали слабые сюжетные повороты и скучность шоу в целом. Также некоторые не видят в проекте триллера.

Важно отметить, что критикам дали посмотреть лишь два эпизода, поэтому впечатления основаны исключительно на них.

Шоу стартует на Disney+ 21 июня.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители