Marvel и DC остановили съемки "Сорвиголовы" и "Пингвина"

Съемки мини-сериалов "Пингвин" по комиксам DC и "Сорвиголова: Рожденный заново" (входит в Кинематографическую вселенную Marvel), были приостановлены до завершения забастовки голливудских сценаристов. Об этом сообщает Deadline.

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В течение последних двух месяцев производство "Сорвиголовы" в Нью-Йорке регулярно останавливали из-за пикетов сценаристов.

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Из восьми месяцев, отведенных на съемки 18 эпизодов шоу, на данный момент прошло три.

В аналогичной ситуации оказался мини-сериал "Пингвин", чья площадка также становилась местом пикетов членов Гильдии сценаристов США.

В конце мая Колин Фаррелл, исполняющий в шоу главную роль гангстера Оза Кобблпота по кличке "Пингвин", появился демонстрации сценаристов, выразив им свою поддержку. "Пингвин" должен стать восьмисерийным спин-оффом кинокомикса Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли.

По словам Колина Фаррелла, сюжет проекта расскажет о том, как Пингвин приходит к власти после убийства криминального босса Кармайна Фальконе в фильме "Бэтмен".

Вместе с Фарреллом в проекте снимается звезда "Как я встретил вашу маму" и "Зависнуть в Палм-Спрингс" Кристин Милиоти.

Актерский состав сериала "Сорвиголова: Рожденный заново" возглавляют Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио, которые изображали Сорвиголову и злодея Кингпина в шоу Netflix "Сорвиголова" и других проектах по комиксам Marvel. Также в каст шоу вошли Майкл Гандольфини и Джон Бернтал, который вернется к роли Карателя.

"Пингвина" и "Сорвиголову" предполагалось выпустить на стримингах Max и Disney+ (соответственно) в 2024 году.