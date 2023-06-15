Marvel и DC остановили съемки "Сорвиголовы" и "Пингвина"
Съемки мини-сериалов "Пингвин" по комиксам DC и "Сорвиголова: Рожденный заново" (входит в Кинематографическую вселенную Marvel), были приостановлены до завершения забастовки голливудских сценаристов. Об этом сообщает Deadline.
В течение последних двух месяцев производство "Сорвиголовы" в Нью-Йорке регулярно останавливали из-за пикетов сценаристов.
Из восьми месяцев, отведенных на съемки 18 эпизодов шоу, на данный момент прошло три.
В аналогичной ситуации оказался мини-сериал "Пингвин", чья площадка также становилась местом пикетов членов Гильдии сценаристов США.
В конце мая Колин Фаррелл, исполняющий в шоу главную роль гангстера Оза Кобблпота по кличке "Пингвин", появился демонстрации сценаристов, выразив им свою поддержку. "Пингвин" должен стать восьмисерийным спин-оффом кинокомикса Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли.
По словам Колина Фаррелла, сюжет проекта расскажет о том, как Пингвин приходит к власти после убийства криминального босса Кармайна Фальконе в фильме "Бэтмен".
Вместе с Фарреллом в проекте снимается звезда "Как я встретил вашу маму" и "Зависнуть в Палм-Спрингс" Кристин Милиоти.
Актерский состав сериала "Сорвиголова: Рожденный заново" возглавляют Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио, которые изображали Сорвиголову и злодея Кингпина в шоу Netflix "Сорвиголова" и других проектах по комиксам Marvel. Также в каст шоу вошли Майкл Гандольфини и Джон Бернтал, который вернется к роли Карателя.
"Пингвина" и "Сорвиголову" предполагалось выпустить на стримингах Max и Disney+ (соответственно) в 2024 году.
2 мая голливудские сценаристы начали забастовку после того, как не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда. Члены профсоюза, помимо прочего, требуют повысить минимальную зарплату, зафиксировать минимальный размер сценарной комнаты (так называют группу сценаристов, занятую в проекте) и минимальные сроки работы, а также ограничить использование искусственного интеллекта в кинопроизводстве.