Сериал "Кумир" не продлят на второй сезон

Сериал "Кумир" может не быть продлен на второй сезон. Об этом сообщает Page Six. Согласно информации издания, в настоящий момент принято решение не снимать продолжение проекта.

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Причиной стала негативная реакция на секс-сцены сериала.

Также утверждается, что исполнитель главной роли и соавтор проекта Эйбел Тесфайе (The Weeknd) "вел себя эгоистично" на съемочной площадке.

Представители стримингового сервиса HBO заявили, что не были шокированы откровенными сценами.

"Это шоу Сэма Левинсона, и вы знаете, что получаете с шоу Сэма Левинсона", - отметил источник, ссылаясь на другой сериал Левинсона - "Эйфорию".

Сам The Weeknd накануне заявил, что в эротических сценах с участием его персонажа нет ничего сексуального. Музыкант считает, что певица Джослин, которую исполнила Лили-Роуз Депп, — настоящая удача для такого "неудачника", как его герой.