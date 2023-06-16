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Сериал "Кумир" не продлят на второй сезон

Сериал "Кумир" может не быть продлен на второй сезон. Об этом сообщает Page Six. Согласно информации издания, в настоящий момент принято решение не снимать продолжение проекта.

Сериал "Кумир" не продлят на второй сезон
© Газета.Ru

Причиной стала негативная реакция на секс-сцены сериала.

Также утверждается, что исполнитель главной роли и соавтор проекта Эйбел Тесфайе (The Weeknd) "вел себя эгоистично" на съемочной площадке.

Представители стримингового сервиса HBO заявили, что не были шокированы откровенными сценами.

"Это шоу Сэма Левинсона, и вы знаете, что получаете с шоу Сэма Левинсона", - отметил источник, ссылаясь на другой сериал Левинсона - "Эйфорию".

Сам The Weeknd накануне заявил, что в эротических сценах с участием его персонажа нет ничего сексуального. Музыкант считает, что певица Джослин, которую исполнила Лили-Роуз Депп, — настоящая удача для такого "неудачника", как его герой.

The Weeknd вступился за графическую составляющую эротических сцен, однако признал, что его персонаж — владелец ночного клуба Тедрос — выглядит и ведет себя с девушкой неподобающим образом.

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