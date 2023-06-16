Что посмотреть, если понравилось «Черное зеркало»: 4 фантастических антологии
15 июня состоялась премьера нового сезона фантастического сериала «Черное зеркало». В каждом эпизоде показана собственная уникальная вселенная. Однако этот проект не единственный в своем роде. Некоторые фантастические сериалы разных времен тоже могут порадовать зрителей похожей атмосферой и разнообразием.
«Рамблер» делится подборкой фантастических сериалов-антологий, которые обязательно понравятся любителям «Черного зеркала».
«Сумеречная зона» (1959–1964)
Этот сериал является классикой фантастических антологий. В каждом эпизоде раскрывается новая история, в которой герои постоянно вынуждены попадать в нестандартные и тревожные ситуации. Персонажи «Сумеречной зоны» путешествуют во времени, нарушают законы физики и летают в космосе. А финал серии — это всегда неожиданность.
Создателю сериала Роду Серлингу удалось сделать свой проект культовым. Это настоящее достижение, ведь в те времена жанр фантастики практически не воспринимали всерьез.
«Удивительные истории» (1985–1987)
Это множество фантастических и пугающих сюжетов, которые Стивен Спилберг собрал и спродюсировал в перерывах между съемками других фильмов. Для этой антологии Спилберг срежиссировал две серии: одна из них рассказывает про загадочный поезд-призрак, а вторая — про чудо, которое случилось с летчиком в военное время.
В проекте участвовали многие известные режиссеры: Мартин Скорсезе, Клинт Иствуд, Джонатан Фрейкс.
«Любовь, смерть и роботы» (2019–…)
Сборник анимационных короткометражек, который спродюсировали Дэвид Финчер и Тим Миллер. Этот проект можно назвать многонациональным: над каждым эпизодом трудились художники из разных стран. Антология состоит из жестоких, трогательных и философских историй о человеческой природе и мире будущего.
Разноплановые серии длятся всего по 6-18 минут. Финчер и Миллер хотели доказать остальным, что хорошему сюжету на самом деле не требуется единый и большой хронометраж.
«Одиночество» (2021)
Семь уникальных историй, которые повествуют о жизни людей в уединении. Герой каждой серии отправляется в захватывающее приключение в неопределенное будущее, чтобы понять, что даже в изоляции друг от друга люди все равно связаны благодаря общему опыту. Действия сериала разворачиваются в разных местах: на берегу пляжа, в стеклянном доме и даже в космосе.
Актерский состав «Одиночества» по-настоящему звездный. Там играют Энн Хэтэуйэ, Морган Фриман, Энтони Маки, Хелен Миррен.