Что посмотреть, если понравилось «Черное зеркало»

15 июня состоялась премьера нового сезона фантастического сериала «Черное зеркало». В каждом эпизоде показана собственная уникальная вселенная. Однако этот проект не единственный в своем роде. Некоторые фантастические сериалы разных времен тоже могут порадовать зрителей похожей атмосферой и разнообразием.

© Кадр из сериала «Черное зеркало»

«Рамблер» делится подборкой фантастических сериалов-антологий, которые обязательно понравятся любителям «Черного зеркала».

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«Сумеречная зона» (1959–1964)

Этот сериал является классикой фантастических антологий. В каждом эпизоде раскрывается новая история, в которой герои постоянно вынуждены попадать в нестандартные и тревожные ситуации. Персонажи «Сумеречной зоны» путешествуют во времени, нарушают законы физики и летают в космосе. А финал серии — это всегда неожиданность.

Создателю сериала Роду Серлингу удалось сделать свой проект культовым. Это настоящее достижение, ведь в те времена жанр фантастики практически не воспринимали всерьез.

«Удивительные истории» (1985–1987)

Кадр из сериала «Удивительные истории»

Это множество фантастических и пугающих сюжетов, которые Стивен Спилберг собрал и спродюсировал в перерывах между съемками других фильмов. Для этой антологии Спилберг срежиссировал две серии: одна из них рассказывает про загадочный поезд-призрак, а вторая — про чудо, которое случилось с летчиком в военное время.

«Любовь, смерть и роботы» (2019–…)

Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы»

Сборник анимационных короткометражек, который спродюсировали Дэвид Финчер и Тим Миллер. Этот проект можно назвать многонациональным: над каждым эпизодом трудились художники из разных стран. Антология состоит из жестоких, трогательных и философских историй о человеческой природе и мире будущего.

Разноплановые серии длятся всего по 6-18 минут. Финчер и Миллер хотели доказать остальным, что хорошему сюжету на самом деле не требуется единый и большой хронометраж.

«Одиночество» (2021)

Кадр из сериала «Одиночество»