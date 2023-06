Что известно о втором сезоне "Одни из нас"

Премьеру перенесли

Главные актеры останутся

Возможен выход третьего сезона

Вторую часть игры The Last of Us могут разделить на два сезона сериала. Создатели говорили о том, что опасаются, что не смогут рассказать всю историю за один сезон. Режиссер Крэйг Мэйзин рассказал, что во второй части игры происходит очень длинная и долгая история, поэтому вероятность того, что ее не успеют уместить в один сезон, очень велика.