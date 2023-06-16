Что известно о втором сезоне "Одни из нас"

Недавно популярнейшая игра от студии The Naughty Dog отметила десятилетие. Немалую славу игре принесла и экранизация в виде сериала, премьера которой состоялась в начале 2023 года.

© Кадр из сериала "Одни из нас"

Поклонники игры и зрители высоко оценили сериал и работу режиссеров. Теперь они с нетерпением ждут второй сезон, снятый по второй части игры. О том, каким он будет — в материале “Рамблера”.

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Премьеру перенесли

В конце мая представители HBO заявили, что премьера второго сезона сериала откладывается из-за забастовки сценаристов, которая произошла в Голливуде. Известно, что команда начала работу над фильмом в разгар забастовки, никто не успел даже провести кастинг на второстепенные роли.

До забастовки продюсеры проекта планировали выпустить второй сезон в 2025 году. Однако, согласно их заявлению, если забастовка продлится более шести-девяти месяцев, то второй сезон сериала выйдет гораздо позже.

Главные актеры останутся

Тандем Педро Паскаля и Беллы Рамзи оказался настолько хорошим, что поклонники не могли даже допустить мысль о том, что HBO станет менять главных актеров. Несмотря на то, что действие второй части игры происходит спустя четыре года после первой, актеры, сыгравшие главных героев, вновь вернутся к своим ролям.

“Когда мы работали над игрой, мне казалось, что нам очень повезло с Эшли Джонсон (Прим. ред. — актриса, озвучившая Элли в игре). Я не могу себе представить, чтобы игровая Элли была другой. А потом нам снова повезло, но уже с Беллой”, — рассказал геймдизайнер Нил Дракманн.

Возможен выход третьего сезона

Вторую часть игры The Last of Us могут разделить на два сезона сериала. Создатели говорили о том, что опасаются, что не смогут рассказать всю историю за один сезон. Режиссер Крэйг Мэйзин рассказал, что во второй части игры происходит очень длинная и долгая история, поэтому вероятность того, что ее не успеют уместить в один сезон, очень велика.