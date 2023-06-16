В новом сериале Юрий Стоянов сыграет несколько ролей

Стартовали съемки нового комедийного сериала «Артист» с Юрием Стояновым в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. В этот раз актеру придется попробовать себя сразу в нескольких образах. По сюжету, главный герой фильма – это вор-рецидивист по кличке Артист, который выходит из тюрьмы после третьей отсидки.

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Больше к преступному прошлому он не намерен возвращаться, но для безбедной старости придется пробраться в тайник своего дома. Однако теперь в доме живут невестка и внуки.

Чтобы забрать трофеи, вору придется вспомнить свое театральное прошлое и устроиться к своим же внукам – няней. Но так просто ему не поверят, поэтому главному герою приходится представать в разных образах – священника, помощника депутата и даже сантехника. Кого только не сыграешь ради благополучного будущего.