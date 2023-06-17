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По мотивам Tomb Raider снимут сериал

Звезда сериала "Дрянь" и новой части "Индианы Джонса" Фиби Уоллер-Бридж подтвердила работу над сериальной версией компьютерной игры Tomb Raider, сообщает Deadline.

По мотивам Tomb Raider снимут сериал
© Газета.Ru

Актриса и сценаристка заявила о запуске новой адаптации хитовой компьютерной игры Tomb Raider про приключения Лары Крофт.

Уоллер-Бридж уточнила, что сейчас написание сценария приостановлено из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

"Сейчас все связано с забастовкой сценаристов, так что мы взяли перерыв. Но, когда она завершится, я обязательно вернусь к работе над Tomb Raider", — рассказала актриса.

Подробности сюжета будущего сериала пока не раскрываются, но известно, что его релиз должен состояться на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Также боссы онлайн-гиганта признавались в намерении выстроить масштабную и взаимосвязанную киновселенную игры в стиле проектов Marvel.

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