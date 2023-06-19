Генри Кавилл попрощался с актерами из сериала «Ведьмак»

Я хочу поговорить о моих коллегах, потому что для меня было большим удовольствием и честью работать с вами, ребята. Вы привнесли столько нюансов и деталей в персонажей, которые часто рискуют быть упрощёнными. То, что вы сделали с этими персонажами, требует работы, заботы и больших усилий. Поверьте мне, работать с вами было огромным удовольствием. Я просто хочу сказать, что мне будет вас не хватать. Мне будет вас очень не хватать.