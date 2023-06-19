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Во втором сезоне «Уэнсдэя» появится персонаж из знаменитой семейки Аддамс

Права, пока не понятно, кто это будет.

Во втором сезоне «Уэнсдэя» появится персонаж из семейки Аддамс
© Inc-News

Юная звезда первого сезона популярного сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега во второй части проекта стала еще и продюсером.

Получив большие возможности, артистка стала активно вмешиваться в съемочный процесс, уже анонсировав, что второй сезон станет больше хоррором, чем романтической мелодрамой.

Также стало известно, что, благодаря Ортеге сериал точно пополниться персонажем из знаменитой семейки Аддамс.

Сама актриса, по некоторым данным, продвигает появление в «Уэнсдэе» кузена Итта Аддамса, а ее коллеги хотят видеть в проекте бабушку культовой семейки.

В общем, пока обсуждается конкретный персонаж, съемочный процесс простаивает из-за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов.

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