Стала известна дата премьеры "Библиотекаря"

Онлайн-сервис more.tv и Wink объявили дату премьеры долгожданного сериала "Библиотекарь", снятого по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова.

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Восьмисерийный проект выходит на экраны эксклюзивно в названных кинотеатрах уже 29 июня. Также сегодня представили официальные трейлер и постер "Библиотекаря". Главную роль в городском фэнтези исполнил Никита Ефремов ("Нулевой пациент", "Тетрис"), режиссер - Игорь Твердохлебов ("Триггер", "Мажор"). Телепремьера пройдет в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году.

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Согласно синопсису, актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг - книги Смысла.

Создатели сериала делают акцент на том, что городское фэнтези включает элементы магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва добра и зла в духе "Игры престолов" и "Хроник Нарнии" разворачивается здесь на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 90-х, развивая лучшие традиции "Дозоров" Сергея Лукьяненко. Напомним, что роман писателя Михаила Елизарова в 2008 году получил литературную премию "Русский Букер". "Библиотекарь", опубликованный в 2007 году, переведен на многие языки и стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.