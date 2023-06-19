Опубликованы первые кадры второго сезона "Игры в кальмара"

Осенью 2021 года состоялась премьера сериала "Игра в кальмара", который мгновенно стал популярным по всему миру и побил все рекорды стриминговой платформы Netflix.

После такого успеха, создатели проекта приняли решение выпустить продолжение. Известно, что съемки второго сезона стартовали совсем недавно и займут около 10 месяцев. Однако Netflix уже выпустил первый тизер сериала.

К своим ролям вернутся многие актеры с первого сезона, также зрителей ждут и совершенно новые персонажи.

Ожидается, что новый сезон "Игры в кальмара" зрители смогут посмотреть осенью 2024 года.