$83.65-0.3191.63+0.67

Соавтор сериала «Кумир» рассказал о создании отталкивающего героя The Weeknd

После выхода третьего эпизода сериала «Кумир» соавтор шоу Сэм Левинсон рассказал о создании жуткого, неуклюжего и амбициозного лидера культа Тедроса, которого в проекте играет музыкант Абель The Weeknd Тесфайе.

Соавтор сериала «Кумир» рассказал о создании отталкивающего героя The Weeknd
© Чемпионат.com

По словам Левинсона, он хотел показать человека, у которого есть всё, что он желал: музыка, карьера, исполненные цели. Всё это приправляется отсутствием таланта у этого человека.

Мы в доме Абеля, мы обсуждаем это, представляя Тедроса. И я бы сказал: «Представь, что у тебя есть всё то, о чём ты мечтал в жизни, в плане музыки и карьеры, — но представь, что у тебя нет ни капли таланта. Вот кто этот персонаж.

Сам же The Weeknd описывал своего героя схожим образом, указывая на то, что он ничем не притягивает зрителя и кажется придурком.

Сериал «Кумир» можно посмотреть на HBO Max. В России шоу официально не показывают.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители