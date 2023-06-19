«Ходячие мертвецы: Мертвый город»: стоит ли смотреть сериал

Кажется, от вселенной устали уже абсолютно все.

Последний сезон «Ходячих мертвецов» оборвал историю на полуслове и оставил истинный финал на спин-оффы. В новых проектах Мишон отправится на поиски Рика, а Дэрил поедет во Францию и сразится там с вычурными тварями.

Хотя самым интригующим казался спин-офф «Мёртвый город» про Нигана и Мэгги. Всё же бывший лидер Спасителей не растерял харизму, Мэгги всё ещё ненавидит его за убийство Гленна, а в трейлерах показали безумные приключения в Манхэттене.

На днях «Мёртвый город» стартовал и, увы, не обнадёжил. Нельзя делать выводы по первой серии, но ощущение, что авторы даже не старались заинтриговать зрителя.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Устал даже Ниган

В «Ходячих мертвецах» Ниган натворил много жести. Его люди грабили, издевались и убивали выживших. Особенно настрадалась Мэгги, муж которой погиб от сокрушительного удара битой. Гибель Гленна была жуткой и впечатляющей — вот только с тех пор много воды утекло. Ниган проиграл войну, отсидел в тюрьме, сильно изменился и заслужил доверие героев.

Чемпионат.com

Трансформация бывшего злодея была интересной. Проблема в том, что уставший и положительный персонаж цепляет не так сильно, как поехавший ублюдок. Также зрителя могли бы развлечь сложные отношения с Мэгги, но в основном сериале герои уже много раз обсуждали больную тему. Тогда Ниган понимал, что ему нет места в компании Мэгги, и уходил в закат.

Казалось бы, тему давно пора закрыть, но сценаристы в очередной раз сталкивают героев и задают набивший оскомину вопрос. Сможет ли Мэгги простить убийцу мужа? Да и заслужил ли герой Джеффри Дина Моргана прощение? Если вам не надоела эта дилемма, завязка «Мёртвого города» придётся по вкусу. Но зрители, которые устали от самоповторов, заскучают сразу.

Ещё одна проблема в том, что от «Ходячих мертвецов» устали даже актёры. К примеру, Дин Морган всё ещё неотразимо улыбается и толкает красивые речи, но явно делает это через силу. В его голосе больше нет ни энергии, ни страсти.

Когда Ниган отрывается от заботы о слабых и говорит что-то пугающее, так и хочется вскрикнуть: «Не верю». Понятно, что за пять сезонов герой проделал огромный внутренний путь, но зрителю от этого не легче. Всё же следить за крутыми психопатами интереснее, чем за уставшими добряками.

Другие персонажи тоже вписались в категорию «ни рыба ни мясо». В стартовом эпизоде показали много новичков, но интересным кажется только Армстронг. Это маршал, который охотится за Ниганом, верит в закон и любит семью. Учитывая накал страстей, его монолог о детях и любви к супу получился сильным.

Но другие персонажи унылы до безобразия. Помощник маршала, посетители забегаловки, новый злодей Хорват, который когда-то воевал за Спасителей, — все они вторичны и лишены запоминающейся черты.

Безоговорочно хороша только Мэгги. Её сюжетная арка проста: злодеи похитили сына, и теперь его нужно вытащить из Манхэттена. Вот только Лорен Коэн так хорошо играет, что следить интересно даже за банальной сюжетной аркой. Героиня убедительно злится, самозабвенно вопит от внутренней боли и круто дерётся. Даже обидно, что карьера Коэн за пределами «Ходячих» складывается не слишком удачно.

Старт сериала — пустышка

В «Ходячих мертвецах» хватало фантастических моментов. Вспомните Мишонн, которая рубила юных подручных своей подруги. Или Альфу, устроившую выжившим Красный праздник. Или Рика, взрывающего мост ради поселения. Именно за подобные моменты зрители полюбили сериал. Увы, запоминающуюся драму вечно прятали за часами унылой болтовни и бессмысленных хождений.

Чемпионат.com

Похоже, в «Мёртвом городе» подход не изменился. Почти весь эпизод герои обсуждают заезженные темы, тихо крадутся по пустым улицам и не делают ничего интересного. Если бы не пара приятных и кровавых моментов, начало сериала стало бы идеальным снотворным.

Впрочем, поводы для оптимизма есть. Дело в том, что в центре сюжета вражда двух фракций. Первой управляет бывший соратник Нигана, который научился у бывшего босса жестокости и экспрессии. О второй группе мало что известно, но её участники обожают паркур и перемещаются по городу на зиплайнах.

Ощущение, что авторы поглядывали в сторону Dying Light 2 — финальная сцена здорово передаёт ощущения от игры. Быть может, паркур добавит сериалу столь желанной динамики.

Стоит смотреть?

Если вы до последнего смотрели «Ходячих мертвецов» и получали удовольствие, смело приступайте к спин-оффу. А вот зрители, которые забросили основное шоу и ждали от «Мёртвого города» серьёзных изменений, скорее всего, огорчатся.

Понравилось Лорен Коэн всё ещё прекрасна

В шоу появились паркур и зиплайны.