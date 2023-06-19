Фанаты возмущены боевыми сценами третьего сезона «Ведьмака»

В новом трейлере третьего сезона «Ведьмака» фанатам наконец-то показали боевые сцены, которые стали причиной общественного негодования. Поклонники возмущены из-за качества графики и декораций. По их мнению, качество исполнения было лучше даже в сериалах 20-летней давности вроде «Десятого королевства».

Трейлеры третьего сезона «Ведьмака» являются рекордсменами по дизлайкам среди всего контента YouTube канала Netflix.

Фанаты громко бойкотируют проект после заявления об уходе исполнителя главной роли Генри Кавилла из сериала.

Так пользователи комментируют боевые сцены из трейлера: Зрелищные сражения — это 3 на 3 с графикой 1897 года, на пластмассовых мечах с ярко-выраженным следами от штамповки?