Сериал «Ольга» удалили из онлайн-кинотеатров
Из библиотек российских онлайн-кинотеатров исчез сериал "Ольга", главную роль в котором исполнила актриса Яна Троянова. На Premier страница с лентой вовсе удалена, сообщает RTVI.
Так, на сайте Premier демонстрируется сообщение, в котором говорится, что ссылка больше не работает или устарела. На сайте ТНТ при попытке посмотреть серии возникает ошибка: «Видео скрыто и недоступно для просмотра».
Другие проекты с участием актрисы с Premier тоже убрали, среди них — комедия «Конец фильма» и телешоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», которое вела Троянова.
Предположительно, удаление контента с площадок связано с недавним интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), в котором она критиковала действия российских властей, а также военную операцию на Украине. По словам Трояновой, по окончании съёмок сериала в октябре 2022 года она уехала из страны.