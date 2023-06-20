Сериал «Ольга» удалили из онлайн-кинотеатров

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров исчез сериал "Ольга", главную роль в котором исполнила актриса Яна Троянова. На Premier страница с лентой вовсе удалена, сообщает RTVI.

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Так, на сайте Premier демонстрируется сообщение, в котором говорится, что ссылка больше не работает или устарела. На сайте ТНТ при попытке посмотреть серии возникает ошибка: «Видео скрыто и недоступно для просмотра».

Другие проекты с участием актрисы с Premier тоже убрали, среди них — комедия «Конец фильма» и телешоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», которое вела Троянова.