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"Мир! Дружба! Жвачка!" стал самым популярным сериалом Premier

Третий сезон ностальгической драмы о взрослении в 1990-х "Мир! Дружба! Жвачка!" с 4 мая посмотрели 15 млн раз. Об этом сообщает стриминговый сервис Premier.

"Мир! Дружба! Жвачка!" стал самым популярным сериалом Premier
© Газета.Ru

Количество просмотров всех трех сезонов с момента премьеры третьего сезона достигло на данный момент 25 млн.

Сериал досмотрели до конца рекордные для сервиса 95% зрителей, и проект стал самым популярным оригинальным сериалом кинотеатра.

После выхода второго сезона в 2021 году, "МДЖ" был признан ИИА TelecomDaily самым популярным российским сериалом.

Третий сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" рассказывает о событиях 1996 года, его сюжет разворачивается на фоне президентской предвыборной гонки "Голосуй или проиграешь".

Главные герои пытаются справиться с кризисом взросления, когда в Туле появляется новая опасная банда.

В сериале сыграли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов и Федор Рощин, Юра Борисов, Евгений Ткачук, Александра Хромова, Федор Федотов, Юрий Кузнецов и Виктор Сухоруков.

Режиссером нового сезона "Мир! Дружба! Жвачка!" вновь стал Антон Федоров - автор второго сезона.

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