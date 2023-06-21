Вышел первый тизер сериала "Дэрил Диксон"

Телеканал AMC представил первый тизер сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" об одном из главных героев оригинального шоу.

Спин-офф будет посвящен герою Нормана Ридуса Диксону.

По сюжету он отправляется во Францию и не понимает, как попал туда. Премьера первой серии проекта состоится осенью.

Ранее канал AMC показал полноценный трейлер мини-сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город", который станет еще одним из спин-оффов завершившейся после 11 сезонов зомби-драмы "Ходячие мертвецы".