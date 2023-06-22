Вышел второй сезон сериала "И просто так"

В первой серии персонажи актрис Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер разговаривают друг с другом по телефону, однако для съемок этой сцены им не пришлось находиться на одной съемочной площадке или даже разговаривать.

Кэтролл в предыдущие годы заявляла, что ее не звали сниматься в сиквел и что она больше не будет играть свою героиню - Саманту Джонс. В СМИ причиной отсутствия Кэтролл в первом сезоне продолжения называли конфликт между ней и Сарой Джессикой Паркер: Кэтролл якобы не устраивало общение с актрисой и не нравилось, что той платят больше.