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Вышел второй сезон сериала "И просто так"

На стриминговом сервисе HBO Max 22 июня вышел второй сезон сериала "И просто так" - сиквела "Секса в большом городе".

Вышел второй сезон сериала "И просто так"
© Газета.Ru

В съемках приняли участие все четыре героини основного сериала.

В первой серии персонажи актрис Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер разговаривают друг с другом по телефону, однако для съемок этой сцены им не пришлось находиться на одной съемочной площадке или даже разговаривать.

Кэтролл в предыдущие годы заявляла, что ее не звали сниматься в сиквел и что она больше не будет играть свою героиню - Саманту Джонс. В СМИ причиной отсутствия Кэтролл в первом сезоне продолжения называли конфликт между ней и Сарой Джессикой Паркер: Кэтролл якобы не устраивало общение с актрисой и не нравилось, что той платят больше.

Российская премьера сериала состоится в "Амедиатеке".

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