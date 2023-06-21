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The Weeknd не удивился из-за реакции на сериал «Кумир»

Певец и актер Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, высказался о негативной реакции на сериал "Кумир" с его участием. Слова артиста цитирует Variety.

The Weeknd не удивился из-за реакции на сериал «Кумир»
© Газета.Ru

По словам The Weeknd, его совсем не обескуражила критика проекта.

"Нет, нет, это было вполне ожидаемо", - заявил он.

Исполнитель отметил, что вложил немало сил в сериал.

"День, когда я потерял голос, был буквально последним съемочным днем. Я снимал сцены для "Кумира" вечером перед моим шоу в Лос-Анджелесе, а затем вышел на сцену", - рассказал Тесфайе.

16 июня в СМИ появилась информация, что сериал "Кумир" может не быть продлен на второй сезон. Причиной стала негативная реакция на секс-сцены сериала.

Также утверждалось, что The Weeknd "вел себя эгоистично" на съемочной площадке. Позже в HBO опровергли эту информацию.

Сюжет "Кумира" рассказывает о молодой поп-звезде (Лили-Роуз Депп), которая начинает встречаться с загадочным хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе (Эйбел Тесфайе).

Шоу было встречено отрицательным отзывами критиков и зрителей.

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