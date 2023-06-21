Лучшие зарубежные детективные сериалы
Детективы – тот жанр, благодаря которому мы пропадаем за просмотром сериалов сутки напролет.
Если вы как раз искали то, от чего нельзя будет оторваться, эта подборка зарубежных детективных сериалов для вас.
«Родина», 2011 г - 2020 г
Американский детективный сериал, в сюжете которого история морского пехотинца, пропавшего 8 лет назад в Иране. Спустя время он вернулся на родину, однако офицер ЦРУ сомневается в его преданности стране и подозревает, что военный за это время был завербован боевиком, пленившим его, и теперь помогает подготовить террористическую атаку в Америке.
Количество сезонов: 8
«Вершина озера», 2013 г - 2017 г
Беременная девушка заходит в ледяное озеро и исчезает. Возглавлять расследование назначена детектив, только вернувшаяся в свой родной город. По мере того, как продвигаются поиски пропавшей девушки, специалист узнает все больше страшных тайн не только об этом месте, но и о себе и своем прошлом.
Количество сезонов: 2
«Настоящий детектив», 2014 г - ...
Один из самых популярных детективных сериалов. Каждый сезон проекта рассказывает о разных преступлениях с разными действующими лицами. Эта мрачная антология снята в стиле нуар-детектива. Порой преступления, с которыми приходится разбираться полиции и детективам растянуты на целые десятилетия.
Количество сезонов: 4
«Шерлок», 2010 г - 2017 г
Полюбившийся миллионам зрителей со всего мира сериал с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях.
Скотланд-ярд, не справляющиеся с ворохом запутанных и ужасных преступлений нередко обращаются за помощью к гениальному Холмсу и его новому соседу по квартире – доктору Ватсону, только что вернувшемуся из Афганистана. Но для того, чтобы Шерлок взялся за дело, есть одно условие – преступление должно быть для него интересным и максимально загадочным.
Количество сезонов: 4
«Обмани меня», 2009 г - 2011 г
Доктор Лайтман обладает выдающимися способностями – он способен по жестам, взглядам и речи определять, когда человек лжет. К услугам его агентства нередко прибегают серьезные политики, полиция и федералы. Он с легкостью помогает разобраться, кто преступник, а кто – невиновный, чем спасает немало жизней. Однако каково жить самому Лайтману с такими способностями?
Количество сезонов: 3