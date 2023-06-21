Лучшие зарубежные детективные сериалы

Детективы – тот жанр, благодаря которому мы пропадаем за просмотром сериалов сутки напролет.

© Кадр из сериала "Обмани меня"

Если вы как раз искали то, от чего нельзя будет оторваться, эта подборка зарубежных детективных сериалов для вас.

Видео дня

«Родина», 2011 г - 2020 г

Американский детективный сериал, в сюжете которого история морского пехотинца, пропавшего 8 лет назад в Иране. Спустя время он вернулся на родину, однако офицер ЦРУ сомневается в его преданности стране и подозревает, что военный за это время был завербован боевиком, пленившим его, и теперь помогает подготовить террористическую атаку в Америке.

Количество сезонов: 8

«Вершина озера», 2013 г - 2017 г

Беременная девушка заходит в ледяное озеро и исчезает. Возглавлять расследование назначена детектив, только вернувшаяся в свой родной город. По мере того, как продвигаются поиски пропавшей девушки, специалист узнает все больше страшных тайн не только об этом месте, но и о себе и своем прошлом.

Количество сезонов: 2

«Настоящий детектив», 2014 г - ...

Один из самых популярных детективных сериалов. Каждый сезон проекта рассказывает о разных преступлениях с разными действующими лицами. Эта мрачная антология снята в стиле нуар-детектива. Порой преступления, с которыми приходится разбираться полиции и детективам растянуты на целые десятилетия.

Количество сезонов: 4

«Шерлок», 2010 г - 2017 г

Полюбившийся миллионам зрителей со всего мира сериал с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях.

Скотланд-ярд, не справляющиеся с ворохом запутанных и ужасных преступлений нередко обращаются за помощью к гениальному Холмсу и его новому соседу по квартире – доктору Ватсону, только что вернувшемуся из Афганистана. Но для того, чтобы Шерлок взялся за дело, есть одно условие – преступление должно быть для него интересным и максимально загадочным.

Количество сезонов: 4

«Обмани меня», 2009 г - 2011 г

Доктор Лайтман обладает выдающимися способностями – он способен по жестам, взглядам и речи определять, когда человек лжет. К услугам его агентства нередко прибегают серьезные политики, полиция и федералы. Он с легкостью помогает разобраться, кто преступник, а кто – невиновный, чем спасает немало жизней. Однако каково жить самому Лайтману с такими способностями?