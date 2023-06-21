Заставку сериала "Секретное вторжение" сгенерировала нейросеть

Сериал посвящен вторжению инопланетян на Землю. Его заставка, по мнению зрителей, состоит из несколько нелепых артов. Именно их несуразность дала основания предположить, что команда сериала воспользовалась возможностями нейросети.

Али Салим подтвердил эту догадку. По его словам, такая заставка идеальна для «Секретного вторжения», поскольку в сериале речь идет о существах, которые мимикрируют под людей. Автор также отметил, что компонент новизны, неизведанности механизма работы соцсетей для него и большинства зрителей подчеркивает важность использования этой технологии в проекте.