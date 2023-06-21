Второму сезону «Игры в кальмара» – быть: когда ждать выхода сериала

Корейский сериал «Игра в кальмара», премьера которого состоялась в 2021 году, стал громким событием в мире кинематографа. Сразу после запуска проекта у него появилась преданная армия фанатов, которые с нетерпением ждали выхода второго сезона сериала. «ФедералПресс» рассказывает, когда выйдет новый сезон и кто будет сниматься в сериале.

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О чем сериал «Игра в кальмара»

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В сериале рассказывают о бедняках, которые участвуют в жесткой игре на выживание. В центре сюжета отчаявшиеся люди, которые хотят как можно скорее получить деньги. Однако не все так просто, их ждут многочисленные испытания, а на кону окажутся не только деньги, но и жизни.

Игроки должны успешно пройти опасные задания, основанные на детских играх. В игре принимают участие должники, бандиты, смертельно больной старик, северокорейская перебежчица, иммигрант из Пакистана и многие другие.

Только за первый месяц после премьеры драму увидели миллионы человек. Проект назвали самым популярным сериалом в 94 странах. Режиссером и сценаристом выступил Хван Дон Хёк.

Когда выйдет новый сезон «Игры в кальмара»

Сразу после старта первого сезона многочисленные фанаты стали задаваться вопросом: когда же выйдет второй сезон. С начала участники проекта интриговали зрителей. Однако уже в ноябре 2021 года раскрыли, что продолжение состоится.

Режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хёк также подтвердил эту информацию. При этом он отметил, что сериал у него уже в процессе планирования. Однако когда выйдет второй сезон, пока не ясно.

Некоторое время назад сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара» и представил актерский состав шоу. Дата премьеры новых серий пока неизвестна. При этом на этой же площадке выйдет настоящее реалити-шоу, основанное на «Игре в кальмара». Это произойдет в ноябре этого года, пишет «Российская газета».

Кто будет сниматься во втором сезоне «Игры в кальмара»

В ролике, который опубликовали авторы сериала, показаны актеры, задействованные в съемках второго сезона.