Мультсериал "Металлопокалипсис" вернется с полнометражным фильмом
Закрытый и оборвавшийся на полуслове в 2016 году мультсериал "Металлопокалипсис" всё-таки получит достойную концовку.
Компания Warner Bros.
Discovery порадовала металхедов трейлером полнометражного мультфильма "Металлопокалипсис: Армия Роковой звезды" (Metalocalypse: Army of the Doomstar).
Премьера намечена на 22 июня. Мультфильм выйдет на Blu-ray и будет доступен для покупки онлайн.
Оригинальный мультсериал канала Adult Swim об интернациональной дэт-метал-группе Dethklok продержался 4 сезона - 62 серии, которые выходили с 2012 года. В 2013-м вышел полнометражный мюзикл "Металлопокалипсис: Реквием роковой звезды".