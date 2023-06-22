Мультсериал "Металлопокалипсис" вернется с полнометражным фильмом

Закрытый и оборвавшийся на полуслове в 2016 году мультсериал "Металлопокалипсис" всё-таки получит достойную концовку.

Компания Warner Bros.

Discovery порадовала металхедов трейлером полнометражного мультфильма "Металлопокалипсис: Армия Роковой звезды" (Metalocalypse: Army of the Doomstar).

Премьера намечена на 22 июня. Мультфильм выйдет на Blu-ray и будет доступен для покупки онлайн.