Начались съемки сериала-триллера "Дело Германа"
Начались съёмки сериала "Дело Германа", в котором главные роли исполняют Юлия Снигирь и Александр Яценко.
Синопсис восьмисерийной экранизации романа Любови Бариновой "Ева" следующий: "Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Преступнику не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое".
В ролях также: Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин-младший, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Георгий Уточкин, Игорь Хрипунов.
Режиссёр - Софья Райзман.
Премьера состоится в 2023 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink.