Начались съемки сериала-триллера "Дело Германа"

Синопсис восьмисерийной экранизации романа Любови Бариновой "Ева" следующий: "Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Преступнику не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое".