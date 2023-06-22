Второй сезон сериала "Контакт" с актером Майковым

«Этот сезон нам было легко писать. Мы ничего не придумывали, за нас это делала жизнь, а мы лишь ловили новости и «докручивали» их драматически. Этот сезон было трудно писать. Мы пропускали через себя боль и любовь героев, стараясь, чтобы зрители грустили и смеялись, злились и переживали вместе с ними», — делится Максим Паршин, креативный продюсер и соавтор сценария.