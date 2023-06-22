Второй сезон сериала "Контакт" с актером Майковым
Второй сезон драматического сериала «Контакт» продолжит рассказывать о проблемах отцов и детей в современных реалиях с Павлом Майковым в главной роли. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр Premier.
Проблемы подростков в новом сезоне станут острее, а отношения — напряженней.
«Этот сезон нам было легко писать. Мы ничего не придумывали, за нас это делала жизнь, а мы лишь ловили новости и «докручивали» их драматически. Этот сезон было трудно писать. Мы пропускали через себя боль и любовь героев, стараясь, чтобы зрители грустили и смеялись, злились и переживали вместе с ними», — делится Максим Паршин, креативный продюсер и соавтор сценария.
По сюжету, бывший опер Глеб Барнашов (Майков), сосланный в отдел по работе с трудными подростками, не может установить контакт с собственной дочерью-подростком Юлей (Ирина Паутова), хотя любит ее и помогает ей. В конце первого сезона он отправляет дочь в Германию.
«Мне кажется, новый сезон получился о преодолении и победе над своими личными страхами — будь то страх ответственности, страх довериться, страх оставить прошлое, страх совершить ту же самую ошибку. Очень жду новый сезон нашего «Контакта», в котором взрослые, хотя и ведут себя зачастую по-детски, справляются в итоге со своими страхами, как моя Кравцова, например, и находят надежду на счастье», — говорит актриса Равшана Куркова.
К своим ролям, помимо Павла Майкова и Ирины Паутовой, вернулись Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Юрий Кузнецов, Сергей Гилев, Александр Трачевский, Алексей Агранович и другие.
Первый сезон вышел онлайн в сентябре 2021 года. Второй сезон сериала «Контакт» будет доступен в онлайн-кинотеатре Premier осенью 2023 года.