22 июня на Netflix вышел мультсериал «Остров черепа» про Кинг-Конга. Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.

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«Остров черепа» рассказывает о путешественниках, которые случайно попадают на таинственный остров. Вскоре они встречают на нём Кинг-Конга и множество других опасных существ. Это будет первый анимационный проект во «Вселенной монстров» от Warner Bros. и Legendary Pictures, в которую входят последние фильмы про Кинг-Конга и Годзиллу.