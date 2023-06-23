Начались съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"

Онлайн-кинотеатр START объявил о начале съемок сериала "Последний богатырь. Наследие" по успешной фэнтези-франшизе, в которую входят три полнометражных фильма.

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Действие будет происходить спустя двадцать лет после событий картины "Последний богатырь: Посланник тьмы".

Часть героев в сериал перейдут из фильмов. Например, Ивана по-прежнему играет Виктор Хориняк. Только в шоу он уже заматерел, отметил 50-летний юбилей и вырастил двух дочерей - колдунью Софью (ее играет Эвелена Мазурина) и богатырку Марью (Арина Рожкова). Семейство получает послание от колдуна Северина, оно оказывается тревожным, так что Марья отправляется в прошлое, а именно в современную Москву, чтобы победить самое страшное зло.

- Мы видим, что это классная, большая история, которая очень нравится зрителю. В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским этой части нашей вселенной, - рассказал креативный продюсер проекта Василий Куценко и признался - решиться на сериал создателям шоу было тяжело, да и сама история изначально казалась завершенной.