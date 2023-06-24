3 сериала для поклонников «Отчаянных домохозяек»

Сериалу «Отчаянные домохозяйки» о жизни четырех подруг-домохозяек из вымышленного американского городка Фейрвью почти 20 лет: первая серия вышла на экраны 3 октября 2004 года. Однако проект, завершившийся в 2012 году, и по сей день не теряет своей популярности и привлекает новых зрителей. Увлекательный сюжет, разворачивающийся в прекрасных декорациях, великолепная игра актера и точно выверенная «дозировка» жанров (здесь есть и драма, и детектив, и комедия, и многое другое) стали настоящим секретом успеха.

© Кадр из фильма "Отчаянные домохозяйки"

Однако, если сериал вы уже посмотрели не один раз и знаете практически наизусть, стоит переключиться на что-то другое. Тем более, что разнообразия хватает.

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«Рамблер» предлагает обратить внимание на три проекта, которые похожи на «Отчаянных домохозяек». А, может быть, в чем-то и превосходят этот знаменитый сериал.

«Коварные горничные»

Через год после последнего сезона «Отчаянных домохозяек» создатель сериала Марк Черри выпустил новый проект. А продюсеров «Коварных горничных» стала Ева Лонгория, сыгравшая в «Домохозяйках» одну из главных ролей.

Основные сюжетные линии «Домохозяек» и «Горничных» действительно схожи: если в первом сериале история начинается с самоубийства пятой домохозяйки, то во втором проекте поводом для сближения четырех горничных, работающих в домах богачей, становится убийство их подруги-коллеги. Девушки боятся, что это убийство как-то связано с их общей тайной. «Обрамление» сериала тоже не уступает «Отчаянным домохозяйкам»: красавицы-актрисы, шикарные особняки и прекрасные виды радуют глаз зрителя.

«Большая маленькая ложь»

В центре сюжета сериала, созданного Дэвидом Э.Келли по роману Лианы Мориарти, история пяти семей, дети которых ходят в один класс, кроме того, женщин-матерей этих семейств объединяет одно загадочное убийство.

Звездный актерский состав (Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Шейлин Вудли, Мерил Стрип и другие), лихо закрученный сюжет и интересные истории каждой из семей не дают оторваться от экранов. Добавьте к этому живописные виды калифорнийского побережья, безупречный музыкальны ряд и многие другие «фишки», и станет понятно, почему сериал стал обладателем множества престижных наград («Золотой глобус», «Эмми» и других).

«Почему женщины убивают»

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

В 2019 году на экраны вышел еще один проект, созданный Марком Черри, автором «Отчаянных домохозяек». А в 2021 году сериал получил продолжение: зрителям был представлен второй сезон.

В первом сезоне рассказываются истории трех героинь, каждая из которых стала жертвой измены. Интересно, что истории, объединенные общей темой, происходят в разные годы: домохозяйка Бет Энн живет в 1963 году, светская львица Симона — в 1984, а адвокат Тейлор — в 2019. Причем живут они в одном доме, только в разное время. Все они одержимы желанием отомстить за измену.

Во втором сезоне сюжет закручен уже вокруг одной героини, добродушной толстушки Альмы, которая очень хочет попасть в городской клуб садоводов. Место в нем не так-то просто получить, ведь членами своеобразного клуба являются жены богачей, а муж Альмы не имеет капиталов. Но тихая домохозяйка в итоге оказывается не такой уж простушкой, какой ее всегда все воспринимали.