Вышел первый трейлер сериала "Мамонты"
Появился первый трейлер комедийного сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым и Марьяной Спивак в главных ролях.
О выходе трейлера "Газете.Ru" сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Юрий Стоянов сыграет роль пенсионера, чьи деньги крадут киберпреступники. Отчаявшийся герой, заручившись поддержкой дочери (Марьяна Спивак) и внучки (Лиза Ищенко из "Алиса не может ждать"), решает вернуть свои деньги и наказать мошенников. "Мамонты" — оригинальный 10-серийный проект Okko, который поставил режиссер Иван Соснин ("Далекие близкие").
Авторы сценария и шоураннеры — Михаил Чистов и Яна Прокопенко ("257 причин, чтобы жить", "Корни"). Сериал участвует в юбилейном пятом кинофестивале пилотных серий "Пилот", который сейчас проходит в Иваново.
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