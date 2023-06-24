Вышел первый трейлер сериала "Мамонты"

Появился первый трейлер комедийного сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым и Марьяной Спивак в главных ролях.

О выходе трейлера "Газете.Ru" сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Юрий Стоянов сыграет роль пенсионера, чьи деньги крадут киберпреступники. Отчаявшийся герой, заручившись поддержкой дочери (Марьяна Спивак) и внучки (Лиза Ищенко из "Алиса не может ждать"), решает вернуть свои деньги и наказать мошенников. "Мамонты" — оригинальный 10-серийный проект Okko, который поставил режиссер Иван Соснин ("Далекие близкие").