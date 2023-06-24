Бастующие сценаристы высмеяли Ким Кардашьян из-за съемок

"Я на съемочной площадке нового сезона "Американской истории ужасов" и здесь отличная атмосфера. А как у вас дела?" — обратилась она к фанатам.

Эта публикация разозлила бастующих участников Гильдии сценаристов США. Многие из их возмущены тем, что Кардашьян не проявила должной солидарности и не последовала примеру других звезд, которые отказываются на время от съемок в знак поддержки пикетчиков.

"Сейчас идеальное время, чтобы проявить свою солидарность с теми, кто борется за свои права. Но раз ты этого не сделала, может стоит уволить всех, кто не отговорил тебя от подобной публикации?", "Мы, в отличие от тебя, пикетируем. Спасибо, что спросила", — написали они в комментариях к ее посту.