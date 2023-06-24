Бастующие сценаристы высмеяли Ким Кардашьян из-за съемок
Бастующие сценаристы высмеяли Ким Кардашьян из-за ее публикации со съемок хоррор-антологии "Американская история ужасов", сообщает Deadline.
Звезда реалити-тв поделилась с поклонниками подробностями съемок нового, 11 по счету, сезона сериала Райана Мерфи "Американская история ужасов".
Кардашьян, которая исполнит в проекте одну из ролей, рассказала, как проходит съемочный процесс.
"Я на съемочной площадке нового сезона "Американской истории ужасов" и здесь отличная атмосфера. А как у вас дела?" — обратилась она к фанатам.
Эта публикация разозлила бастующих участников Гильдии сценаристов США. Многие из их возмущены тем, что Кардашьян не проявила должной солидарности и не последовала примеру других звезд, которые отказываются на время от съемок в знак поддержки пикетчиков.
"Сейчас идеальное время, чтобы проявить свою солидарность с теми, кто борется за свои права. Но раз ты этого не сделала, может стоит уволить всех, кто не отговорил тебя от подобной публикации?", "Мы, в отличие от тебя, пикетируем. Спасибо, что спросила", — написали они в комментариях к ее посту.