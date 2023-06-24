Новые "Ходячие мертвецы" стартовали успешнее всего на AMC+

Сериал "Ходячие мертвецы: Мертвый город" стартовал успешнее всех проектов за историю AMC+
Премьеру сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город" признали самой масштабной и самой просматриваемой за историю канала AMC+, который начал работать в 2020 году. Об этом пишет Variety. Прежде рекорд принадлежал финалу 11 сезона шоу проекта "Ходячие мертвецы", которое началось в октябре прошлого года.
Первый эпизод сериала на телевидении собрал два миллиона просмотров. Почти 800 тысяч зрителей — взрослые 25-54 лет, около 600 тысяч — люди 18-49 лет.
Действие сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город" происходит во вселенной франшизы "Ходячие мертвецы". В проекте идет речь о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги в Нью-Йорке пытаются спасти сына Мэгги.
Ранее "Рамблер" писал о спин-оффе "Ходячих мертвецов".
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