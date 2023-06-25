Четвертый сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует с 27 июля
Премьера четвёртого сезона мультсериала «Харли Квинн» состоится в онлайн-кинотеатре Max уже 27 июля.
Скорее всего, новые серии будут выходит раз в неделю. Всего их будет десять.
Названия всех десяти эпизодов шоу
- Gotham's Hottest Hotties.
- B.I.T.C.H.
- Icons Only.
- Business Conference Without Chlamydia.
- Getting Ice Dick, Don't Wait Up.
- Metamorphosis.
- Most Culturally Impactful Film Franchise.
- Il Buffone.
- Potato Based Cloning Incident.
- Killer's Block.
Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ и другие персонажи.
Напомним, первый сезон вышел в 2019 году, премьера второго состоялась в 2020-м, а третий вышел летом прошлого года.
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