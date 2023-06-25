Четвертый сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует с 27 июля

Премьера четвёртого сезона мультсериала «Харли Квинн» состоится в онлайн-кинотеатре Max уже 27 июля.

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Скорее всего, новые серии будут выходит раз в неделю. Всего их будет десять.

Названия всех десяти эпизодов шоу

Gotham's Hottest Hotties.

B.I.T.C.H.

Icons Only.

Business Conference Without Chlamydia.

Getting Ice Dick, Don't Wait Up.

Metamorphosis.

Most Culturally Impactful Film Franchise.

Il Buffone.

Potato Based Cloning Incident.

Killer's Block.

Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ и другие персонажи.