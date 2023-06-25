Почему мы любим криминальные сериалы

Психолог Попова: сериалы могут быть и способом справиться с душевной болью. Возникновение тайны и желание её разгадать — закономерный исторический ход, который отвечает социальным и культурным потребностям человека. При этом не очень-то хочется лезть на рожон и по-настоящему рисковать своей жизнью для получения острых ощущений. Поэтому часто люди прибегают к безопасной альтернативе — сериальчикам.

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Получаем яркие эмоции

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Криминальные сериалы и новости вызывают яркие переживания — страх, ужас, гнев, объяснила психолог Татьяна Попова. Эмоции эти очень привлекают, особенно когда жизнь спокойна и стабильна. Но у человека так или иначе появляется потребность в насыщении этими переживаниями.

Проходим «тренинг»

Ещё одна причина увлечения криминалом: наблюдая за преступлениями на экране, зритель как бы проходит своеобразный тренинг — как можно себя защитить, если придется столкнуться с таким событием в жизни.

Избавляемся от боли

Сериалы могут быть и способом справиться с душевной болью, которую человек переживает. Это отличный повод способ ещё и увидеть, что не только мы испытываем боль и страдание. Искусство и творчество (и сериалы тоже) обладают свойством исцеления и развития, поэтому каждый ищет и находит свой путь, отметила психолог.

«Если человеку нравится смотреть криминальные сериалы, где много напряжённых сцен, возможно, что в психике человека есть проблемы, связанные с эмоциональным напряжением. Таким образом человек освобождается от накопленных эмоций, разрешает себе то, что не позволяет в реальной жизни», — отметила психолог Анна Фёдорова.

Решаем проблемы из детства

Криминальные новости и сериалы могут вернуть человека в ситуацию стресса, дискомфорта, в которой он привык жить в детстве. Также мозг может обесценивать переживания, которые вызвали у ребёнка стресс в детстве. Тем не менее тут есть много психологических нюансов, которые по-хорошему нужно разбирать со специалистом, а не глушить остросюжетными картинами.