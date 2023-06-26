Как сериал "Тед Лассо" учить быть хорошим лидером

Тед Лассо — это сериал про тренера американской футбольной команды, которого неожиданно пригласили стать главным тренером футбольной команды в Англию. Только вот ни опыта, ни знания традиций у него нет. Чему же может научить этот сериал? Расскажет "Рамблер".

© кадр из сериала

Тед Лассо вдруг начинает тренировать команду по футболку, в котором в руки мяч можно брать только вратарю, а в американском футболе — всем игрокам. При этом как наставник он справляется со своей ролью на все сто.

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Мягкий лидер

В поведении Теда важна тактичность, внимание к деталям и дипломатия в общении, он постоянно проявляет к своим друзьям и коллегам теплоту, внимание и любовь. И совсем не боится показаться слабаком или посмешищем на фоне маскулинных героев. Лассо применяет только мягкую силу и демонстрирует нам пример чувствующего человека и родителя.

Важность ценностей

В каждой серии очень многое сказано и показано про ценности, про корпоративную культуру. На протяжении двух сезонов сериала можно увидеть как люди сталкиваются с разными ситуациями: конфликты, трудности выбора, победы и поражения. Все как и в любом другом сериале, как и в жизни. Но Тед своим примером учит их выходить из трудных ситуаций, оставаясь при этом командой. Он терпелив и готов ждать, когда команда примет его, а не пытается завоевать авторитет силой.

Видимость достоинств

Тед видит каждого персонажа таким, какие они есть, и полностью принимает их личностные характеристики. Он не пытается переделать грубого и замкнутого Роя или высокомерного Джейми. В каждом человеке он видит свои достоинства и пытается раскрыть их. При этом общее положительное влияние тренера меняет токсичный мужской коллектив, поэтому герои проходят этап трансформации.

Допускает ошибки

В сериале мы видим, что и сам тренер постоянно сталкивается с трудностями, будь то проблемы в футболе или неожиданные панические атаки. Иногда судьбоносные моменты происходят для героев как гром среди ясного неба. И даже самые светлые умы могут быть не готовы к ним. Тед показывает на своем примере, что живой человек может испытывать трудности или ошибаться, но все это абсолютно нормально, если не запускать. Шансы пройти трудности с достоинством, извлечь выгоды и выйти с минимальными потерями есть у тех, кто смог накопить материальный, интеллектуальный, социальный и эмоциональный капитал.

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