«Все будет еще безумнее»: звезда «Пацанов» — про четвертый сезон сериала

Во время премьеры фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» актёр Саймон Пегг, сыгравший в сериале «Пацаны» отца одного из главных героев, рассказал про четвёртый сезон проекта.

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По словам актёра, шоу в целом очень безумное, но то, что будет в новом сезоне, явно переплюнёт всё показанное ранее. Персонаж Пегга, Хью Кэмпбелл Старший, появится в четырёх сериях нового сезона.

"Вы же знаете, насколько безумные «Пацаны»? Так вот, всё будет ещё безумнее. Мне было очень весело работать в этом шоу".