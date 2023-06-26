Сериалы, которые стоит посмотреть тем, кто хочет понять подростков

Если в вашей семье растет подросток, то вас, возможно, ждет непростой период. Не просто так его называют “переходным”. В этот момент человек становится более взрослым и самостоятельным, делает первые осознанные шаги и принимает взвешенные решения.

© Кадр из сериала "13 причин почему"

В этот период довольно часто случаются конфликты с родителями. Это происходит из-за того, что взрослые еще относятся к подростку, как к ребенку, а его повзрослевшая личность бунтует. Конечно, нельзя оставлять его без присмотра, но свободу выбора и личное пространство никто не отменял. В материале “Рамблера” — сериалы, которые лучше помогут понять подростков.

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“Я никогда не...” (2020)

Кадр из сериала "Я никогда не..."

Сериал рассказывает о жизни девочки-подростка, которая переживает период старшей школы. Сначала зрители видят классическую подростковую драму о том, как дурнушка влюбляется в красавчика. Однако потом сериал набирает обороты и раскрывает сюжетные твисты, о которых никто и не догадывался. Сюжет сопряжен с внутренними переживаниями главной героини о, казалось бы, не таких важных вещах. Но так думают взрослые, для нее самой все это кажется трагедией и концом света.

Зрители вместе с ней проходят через период старшей школы на протяжении четырех сезонов. За это время она растет, меняется и становится мудрее.

“13 причин почему” (2017)

Драматический сериал, который раскрывает крайне серьезные темы. Он начинается с того, что одна из героинь решает самостоятельно уйти из жизни. На следующий день ее однокласснику приходит коробка с кассетами — в них она рассказывает, что толкнуло ее на этот отчаянный шаг. Главный герой узнает о тайнах погибшей девушки и их общих одноклассников.

Сериал помогает понять, что иногда подростковые драмы могут нанести серьезные травмы людям, с которыми они потом будут жить. Не стоит относиться к проблемам своего ребенка как к чему-то второстепенному — иногда за ними могут скрываться более серьезные истории.

“Эйфория” (2019)

История о подростках, которые живут в небольшом городе в США, раскрывает их жизнь через призму самоопределения, травм, дружбы и любви. Сериал начинается с того, что главная героиня Ру возвращается домой после лечения в реабилитационном центре. Мать и сестра поддерживают ее после всех ужасов, которые с ней происходили, но она вновь берется за старое. Ее окружают друзья и одноклассники, которые тоже имеют свои проблемы и тайны, о которых не догадываются их родители.