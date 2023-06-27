У сериала «Кумир» с дочкой Деппа будет на одну серию меньше

В начале июня на HBO стартовал мини-сериал «Кумир» (или «Идол»), который очень не понравился критикам — а после и зрителям. Проект создателя «Эйфории» Сэма Левинсона с певцом Абелем Тесфайе, он же The Weeknd, и дочерью Джонни Деппа, она же Лили-Роуз Депп, показал антирекордные просмотры на канале.

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Тем удивительнее было узнать, что выходящий через неделю пятый эпизод станет… заключительным. Изначально было заявлено шесть серий, однако теперь их всего пять. По данным TV Line, шоураннер внёс значительные изменения и сократил финал до одной серии.