Дуэйн Джонсон исполнит роль Кратоса в сериале God of War

Известный актер и бывший рестлер Дуэйн “Скала” Джонсон может сыграть главную роль в сериале God of War, который будет выпущен Amazon Studios. Несмотря на то, что официальный актерский состав пока еще не утвержден, по данным портала TMZ, режиссеры рассматривают возможность пригласить Джонсона на роль Кратоса — главного героя франшизы.

В интервью журналу Men’s Journal в январе 2022 года актер заявил, что он собирается перенести на экраны “одну из самых популярных и крутых игр”, в которую он играл много лет, подробности пока не раскрываются.

Однако Джонсон может соревноваться за роль с другими известными актерами, такими как Дэйв Батиста и Кристофер Джадж, которые также выразили интерес к этой роли.

Сценарий напишут Марк Фергюс и Хоук Остби, авторы таких хитов, как “Дитя Человеческое” (16+) и “Железный Человек” (12+). Шоуранером станет известный автор Рэйф Джадкинс, планирующий максимально точно и близко перенести на экраны сюжет перезапуска 2018 года и создать “грандиозное шоу” для поклонников франшизы и новых зрителей.