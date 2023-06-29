Фанаты «Ведьмака» не верят в нового актера Геральта

Ему ничего не поможет: фанаты сериала «Ведьмак» не верят в нового актера Геральта
Лиам Хемсворт начал активную подготовку к съемкам четвертого сезона «Ведьмак», чтобы заменить Генри Кавилла на роли Геральта. Поклонники не верят в успех этой затеи авторов, хотя актер старается изо всех сил вжиться в новый образ.По словам исполнителя роли Лютика Джои Бэти, Хемсворт начал буквально «поглощать» книги, а его режим тренировок — «просто сумасшедший».
"Мы [с Лиамом] переписываемся и обмениваемся любимыми цитатами из книг. Не думаю, что кто-то из нас может давать советы по поводу игры Геральта, но он с головой окунулся в это", — Джои Бэти.
В комментариях фанаты не слишком воодушевлены этим заявлением. Многие не верят, что смена главного актера хоть как-то сможет позитивно повлиять на сериал.
"Мне жаль Лиама. Он кажется преданным кино, но я не намерен смотреть сериал после ухода Генри".
"Я бы посоветовал Лиаму избегать всех исходных материалов, иначе он просто начнет спорить со сценаристами, как это делал Кавилл".
"Зачем вообще читать книги? Сценаристы абсолютно равнодушны к персонажам, миру и существам".
"Они так отчаянно пытаются убедить нас, что их шоу не катится на дно. Все, что им нужно сказать, это подождать, пока он выйдет, а потом решить, понравятся ли нам изменения".
"Ему нужно потренироваться в актерском мастерстве и харизме".
29 июня вышла первая половина третьего сезона «Ведьмака», состоящая из 5 серий.