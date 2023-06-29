Звезда «Кумира» объяснила важность откровенных сцен в шоу

«Не страшно, если «Кумир» оказался не для всех. В искусстве вообще много чего не рассчитано на широкую аудиторию. Я знала арку своей героини с самого начала и понимала, в каких сценах она будет задействована. Меня не интересуют пуританские сюжеты и я очень горжусь проделанной работой», — подытожила Лили-Роуз.