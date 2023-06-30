Звезда «Сватов» высказалась о продолжении сериала

Актриса Инна Королева ответила с беседе с teleprogramma.pro, стоит ли ждать поклонникам сериала «Сваты» его продолжения.

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Королева заявила, что фанатам не стоит надеяться на новый сезон «Сватов». Однако, если бы история продолжилась, то она бы приняла участие в проекте снова. Артистка заявила, что не устала от своей роли.

Королева сыграла в проекте дочь супругов Будько Машу. Роль ее экранных родителей исполнили Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

Сериал «Сваты» рассказывает о старших членах семей Будько и Ковалевых. Молодые супруги Маша и Максим Ковалевы решают съездить отдохнуть в Италию, а свою пятилетнюю дочь Женю хотят оставить под присмотром своих родителей, но те, сославшись на занятость, отказываются. В результате неразберихи к внучке приезжают родители и Маши, и Максима.

Родители Максима Ольга и Юрий Ковалевы — представители городской интеллигенции, а отец и мать Маши Валентина и Иван Будько — простые сельские жители. В сериале показывают, как сваты из разных социальных пластов уживаются вместе.