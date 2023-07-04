Главное разочарование нового «Ведьмака»: что взбесило фанатов

На Netflix уже вышли первые серии нового сезона суперпопулярного сериала "Ведьмак". Фанаты уже шумно обсуждают проект. Подробнее читайте в материале "Рамблера".

© Кадр из сериала

Одна из "новинок" третьего сезона — новые персонажи. Среди них оказалась чародейка Кайра Мец, роль которой досталась Сафийе Ингар, британской аткрисе индийского происхождения.

В соцсетях уже спорят о том, подходит ли Ингар на роль чародейки Кайры Мец, которую фанаты знают по книгам и по серии игр от CD Projekt Red. Большинство фанатов раскритиковало сериальную версию Кейры Мец, потому что она абсолютно не похожа на чародейку из игр.

В играх Мец была представлена как стройная бледнолицая блондинка с серо-зелеными глазами. Ее сериальная версия же, наоборот, с рыжими кудрявыми волосами, оливковой кожей, пухлыми губами и более пышными формами.

Соцсети

«Вот настоящая Кейра Мец. Поздравляем, Netlifx! Ты испортил моего любимого персонажа», - писали фанаты.

Соцсети

На все комментарии Ингар ответила в своих соцсетях громким сообщением:

"Хочу прояснить несколько вещей. Я не белая и не блондинка. Моя грудь не вываливается в сериале. Я не Кейра Мец из игры. Мне очень жаль… но мне все равно.

Может, я не «твоя» Кейра, но я чья-то другая Кейра… и это все, что для меня важно! Я вложила всю душу в эту роль! Это одна из самых больших ролей на экране, которые я когда-либо играла!", написала актриса.