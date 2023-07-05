У сериала "Счастливы вместе" появится продолжение
На телеканал ТНТ вернется сериал "Счастливы вместе". Проект будет называться "Букины", пишет телеграм-канал "Камера, топор!".
По данным канала, свои роли снова исполнит Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарева (Даша), Дарья Сагалова (Света) и Александр Якин (Рома).
Запланировано 10 серий, за производство отвечают братья Андреасян. Подробностей о сюжете пока нет.
Оригинальный сериал шел на ТНТ с 10 марта 2006 года по 2 января 2013-го. Проект закрыли после шестого сезона, поскольку у команды не было свежих идей.
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