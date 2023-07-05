У сериала "Счастливы вместе" появится продолжение

Запланировано 10 серий, за производство отвечают братья Андреасян. Подробностей о сюжете пока нет.

Оригинальный сериал шел на ТНТ с 10 марта 2006 года по 2 января 2013-го. Проект закрыли после шестого сезона, поскольку у команды не было свежих идей.