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ТНТ: новый сезон о семье Букиных будет рассказывать о жизни героев в Екатеринбурге

В адаптации сериала «Счастливы вместе» сюжет будет вновь касаться Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ.

ТНТ: новый сезон о Букиных будет рассказывать об их жизни в Екатеринбурге
© Ura.ru

«Действия сериала будут разворачиваться в Екатеринбурге», — пояснили на телеканале.

Ранее фанаты усомнились, что в продолжении главные герои останутся в столице Урала.

Накануне режиссер Сарик Андреасян заявил, что известный сериал «Счастливы вместе», который рассказывает о семье Букиных из Екатеринбурга, вернется на экран и будет состоять из 10 серий. Роли в сериале вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.